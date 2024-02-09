Trabzon uzatmalarda güldü

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finale çıktı. 14'te rakip yarı alanda topu alan Melih, iki kişiden sıyrılıp köşeye plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 bitti. 59'da Visca'nın ortasında Trezeguet'in kafa vuruşu önce kaleci, sonra direğe çarparak geri geldi.

SON ATAKTA GOL GELDİ

Bordo-mavili ekip aradığı golü 90+6'da buldu. Meunier'in sağdan yaptığı ortada iyi yükselen Eren kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 90 dakika 1-1 bitti. 97'de Berat'ın ortasında Trezeguet'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 105'te Visca'nın pasında savunma arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa yaptığı şık vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Son dakikalarda ev sahibi ekibin çabaları sonuç vermedi ve Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.