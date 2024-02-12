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Haberler Spor Kartal, Kayseri’ye konuk Trabzon, Hatay önünde

Kartal, Kayseri’ye konuk Trabzon, Hatay önünde

HABER MERKEZİ
Kartal, Kayseri’ye konuk Trabzon, Hatay önünde

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Kayserispor ile karşılaşacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kartal'da tedavileri devam eden Ghezzal, Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Hadziahmetovic'e ek olarak dünkü idmanda sakatlanan Tayfur Bingöl bugün forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Demokratik Kongolu Masuaku da kafilede olmayacak.

Trabzonspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Trabzon'da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen bugün görev alamayacak.

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