İzmirli yüzücü Bengisu Avcı yine ilki başardı

AÇIK deniz geçişlerinde ilkleri başaran İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans 7 (7 Okyanus) hedefi kapsamındaki 4'üncü en zorlu parkuru da tamamladı. Bengisu Avcı, Dünya'nın en fırtınalı deniz bölgelerinden biri olarak kabul edilen Yeni Zelanda'nın Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı başardı. Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada yüzerek geçen Bengisu Avcı, 13 derecelik su sıcaklığı nedeniyle yüzüşün son bölümünde hipotermi tehlikesi geçirdi. Bengisu'nun hedefini tamamlaması için önünde Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsagaru Kanalı kaldı. Başarılı sporcu geçen hafta Romanya'daki IISA Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek ve 100 metre sırtüstünde üçüncü olmayı da başarmıştı.