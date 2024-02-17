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Haberler Spor Arkas Hatay önünde

Arkas Hatay önünde

İzmir ekibi Efeler Ligi’nde 15.00’te rakibi ile sahasında karşılaşacak

HABER MERKEZİ
Arkas Hatay önünde
ARKAS Spor, Efeler Ligi'nin 20. haftasında bugün son sıradaki Hatay Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 10 galibiyet 9 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, sadece 1 galibiyeti bulunan Hatay Büyükşehir ise ligin son basamağı olan 14. sırada bulunuyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, CEV Volleyball Cup ve AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale kalma başarısı gösterdiklerini, iyi oyunlarını ligde de sürdürmek istediklerini belirterek, "Taraftarlarımızın desteğiyle haftayı kayıpsız noktalamayı düşünüyoruz" dedi.
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