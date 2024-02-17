KSK havlu attı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e 81-77 mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı. Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49- 45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti. Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.

MCCOLLUM'UN ÇABASI YETMEDİ

PINAR Karşıyaka'nın yıldız ismi Erick McCollum'un çabası mağlubiyeti önleyemedi. Müsabakada 20 sayı atan ABD'li oyun kurucunun tüm çabalarına rağmen yeşil-kırmızılılar parkeden mağlup ayrıldı. Kaf- Kaf'ta Carey Jr.'da 18 sayı kaydetti.