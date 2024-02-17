Nazilli’de Cihan’ın acı günü

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yarın saat 14.00'te Serik Belediyespor ile kritik sınava çıkacak olan Nazilli Belediyespor'da 4 futbolcunun yokluğu teknik heyeti düşündürürken, cenaze nedeniyle dünkü antrenman iptal edildi. Babası vefat eden orta saha oyuncusu Cihan'ın Serik Belediyespor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Cihan'ın babasının Aydın'daki dünkü cenazesine bazı yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet de katıldı. Cihan'ın yanı sıra sakat Yakup ve Recep ile cezalı Salih de Serik Belediyespor maçında yer almayacaklar