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Haberler Spor Muhammet’ten gümüş madalya

Muhammet’ten gümüş madalya

HABER MERKEZİ
Muhammet’ten gümüş madalya
ROMANYA'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a finalde kaybetti ve gümüş madalya aldı. Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. 97 kiloda mücadele eden İbrahim Çiftçi ise Macar rakibi Vladislav Baitcaev'i 6-5 yenerek bronz madalyaya uzandı. Yarı final müsabakalarında Soner Demirtaş, 74 kilogramda Macar rakibi Murad Kuramagomedov'u 3-0 yenerek finale yükseldi. 92 kilogramda ise Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi 8-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Taha Akgül de 125 kilogramda Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili karşısında 10-0 teknik üstünlükle galibiyet alarak adını finale yazdıran bir diğer isim oldu. Şampiyonluk mücadeleleri bugün oynanacak.
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