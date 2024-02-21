Bonucci kulüp arıyor

FENERBAHÇE'NİN devre arasında 'kurtarıcı' diye aldığı Leonardo Bonucci çabuk pes etti. Sarı-lacivertli ekipte düzenli forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli defans oyuncusunun plan değiştirdiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Angelo Ciarletta'nın haberine göre; Bonucci Fenerbahçe'ye giderken umutluydu. İyi gitmeyen kısa Almanya macerasının ardından burada tekrar form tutarak Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya Milli Takımı'na dönmeyi bile hayal etmişti. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Bonucci şu ana kadar takımda sadece 4 maçta kendine yer buldu. Bu nedenle 36 yaşındaki İtalyan futbolcunun kendisine kulüp aramaya başladığı kaydedildi. Bonucci ile ilgilenen kulüpler arasında iddialı bir projesi olan Serie A'dan Monza ve Frosinone yer alıyor.