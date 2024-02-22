Fenerbahçe’den Çağlar hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk olarak devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için La Liga ekibiyle transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Kanarya gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralı sebebiyle Çağlar'ı mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Başarılı oyuncuyu transfer etmek için yakın zamanda bonservis görüşmesi yapacağı iddia edildi.

STRATEJİK BİR HAMLE

27 yaşındaki savunma oyuncusunu bonservisiyle renklerine bağlayarak stratejik bir hamlede bulunmayı hedefleyen sarı-lacivertli kurmaylar elini çabuk tutup transferde rakiplerinin önüne geçecek. F.Bahçe, Atletico Madrid'den sene sonuna kadar transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu kiralanırken satın alma opsiyonu koyulmamıştı. Pazarlık görüşmesi ise başlayacak.

FRED YENİDEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlarken, 21. haftadaki Samsunspor maçında sakatlanan ve son MR'ı temiz çıkan Fred de dün antrenmanlara katıldı. Bir süre takım çalışmasında yer alan Fred, daha sonra bireysel idmanla günü değerlendirdi.