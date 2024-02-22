Turla dön Aslanım

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play- Off Turu rövanşında Galatasaray bugün TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan maçtan sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek Aslan, oynadığı son 10 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Süper Lig'de Kayseri, Trabzon, İstanbulspor, Gaziantep, Samsun, Başakşehir, Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Ümraniye ve Bandırma, Avrupa Ligi'nde de S.Prag'ı mağlup etmeyi başardı.

AVRUPA'DA 316. MAÇ

Galatasaray Avrupa kupalarında bugüne kadar 315 kez oynadı. 113 defa galip ayrılırken, 118 kez de mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Cim-Bom rakip fileleri 426 kez havalandırırken kalesinde 468 gol gördü. Okan Buruk ise Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 13 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi ve gruplarında 12, Avrupa Ligi'nde de 1 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 3'ünü de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Sparta Prag ile Galatasaray ise bugüne kadar 3'ü Avrupa Ligi, 2'si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2 kez galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 maç ise berabere bitti. Galatasaray 7 gol atarken, Prag ise 9 gol kaydetti.

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK BULUNUYOR

GALATASARAY'DA Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ilk müsabakada kırmızı kart gördüğü için rövanşta olamayacak. Sakatlıkları devam eden Ndombele, Hakim Ziyech ile Serge Aurier de forma giyemeyecek. Prag ekibinde ise ilk maçta kırmızı kart gören Matej Rynes ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Veljko Birmancevic ve Ladislav Krejci mücadelede görev alamayacak.

ANTHONY TAYLOR DÜDÜK ÇALACAK

Sparta Prag-Galatasaray müsabakasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de John Brooks olacak. Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise David Coote oturacak. Taylor bu sezon ön elemede Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta da düdük çalmıştı.

9 FARKLI İSİMDEN SKORA KATKI

Galatasaray bu sezon ön eleme maçları hariç Avrupa kupalarında 9 farklı isimden skor katkısı almayı başardı. 7 maçta Icardi attığı 3 golle başı çekerken, Kerem Aktürkoğlu ile Ziyech ise 2 gol kaydetti. Kerem Demirbay, Mertens, Boey, Tete, Zaha ve Bakambu ise 1 gol attı.