Sultanlarspor gençleri kazandı

İlk kez mücadele ettiği Kadınlar 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Denizli Sultanlarspor, Play-Off'a kalmak için ilk 2 şansını yitirse de genç kadrosuyla ligi 3. sırada bitirmeyi hedefliyor. Oynadığı futbolla rakiplerine gözdağı veren kırmızı-siyahlılar, 11 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puana ulaştı ve haftayı 3. sırada tamamladı. 17 yaş ortalaması ile 2. Lig'in en genç takımı olduklarını vurgulayan Sultanlarspor Teknik Sorumlusu Ahmet Özeren, "Mayıs ayında U17 ligi başlayacak. Şimdiden bu maçlara hazırlanıyoruz. U17'ler de ilk 3 hedefliyoruz" dedi.