Manisa FK’da Dalcı sıkıntılı

TRENDYOL 1. Lig'de inişli- çıkışlı günler geçiren Manisa FK, eksiklerin yerini doldurmak için çabalıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk olarak 75. dakikasında Sertan Taşqın ardından ise 87. dakikada 33 yaşındaki forvet Sandro Lima'nın kırmızı kart görmesiyle büyük sıkıntı yaşamıştı. Hücumda Ofkir ve savunmada Ayberk Karapo'nun da sakatlığı nedeniyle bu bölgelerde eli iyice daralan teknik direktör Mustafa Dalcı'nın hafta sonu oynanacak Sakaryaspor karşılaşmasında hücumda 26 yaşındaki Demba Diallo'yu, savunmada ise Bedirhan Altunbaş'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın son kararını maç saatinde vermesi bekleniyor.