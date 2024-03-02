Egeliler sahnede

Basketbol Erkekler Süper Lig'de Türkiye Kupası'nın finalleri ve milli maçlar nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından Ege ekipleri, bugün kritik maçlara çıkıyor. Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün evinde sezonun flaş ekibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 20 maçta 11 galibiyetle 5. basamakta bulunan Manisa ekibi ara öncesi Merkezefendi deplasmanını kaybedip, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de Anadolu Efes'e elenmekten kurtulamadı.

EN KRİTİK SINAV

Ligde üst üste iki galibiyet alıp averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum ise bugün yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in genel averajla üzerinde yer alan iki takımın da ligde 20 haftada 7'şer galibiyeti bulunuyor. Çağdaş Bodrum sezona verilen 2 haftalık ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada Bursaspor'u evinde 87-76 mağlup etmişti.

Manisa BŞB, ligde 16 galibiyetle 3. sırada konumlanan ligin flaş ekibi Beşiktaş karşısında galibiyet planlıyor

İKİ EKİP DE İNANÇLI

Manisa BŞB Antrenörü Hakan Demir, kritik Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara seslenerek, Muradiye Spor Salonu'nu doldurmalarını istedi. Ligde yeniden çıkışa geçmeyi planlayan Demir, İstanbul ekibini yenebilecek durumda olduklarını belirtti. Çağdaş Bodrum Antrenörü Ahmet Çakı da ligde son iki maçı da kazandıklarını vurgulayarak Büyükçekmece'den de zaferle döneceğiz dedi.