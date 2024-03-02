Pınar KSK kendine geldi

BASKETBOL Süper Ligi'nde zirveyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, 21. hafta mücadelesinde Bursaspor'a konuk oldu. Maçın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçildikten sonra Martin ve Carey ile etkili olan Kaf-Kaf ilk çeyreği 17-26 önde geçti. İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan ev sahibi farkı eritti. Ufuk Sarıca'nın molasından sonra hücumda etkinliğini artıran İzmir temsilcisi, Furkan ve Thomas'ın sayılarıyla farkı 11 sayıya çıkarttı. Son bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Karşıyaka devreye 31-49 önde girdi.

FARKI KORUMAYI BAŞARDI

ÜÇÜNCÜ çeyreğe Bursaspor daha agresif başlarken, Günün yıldızı Kelan Martin ile etkili olan Pınar Karşıyaka ise tempoyu düşürmedi ve bu periyodu da 56-75 ile önde geçti. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, son çeyreği adeta antrenman maçı havasına çevirdi. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan İzmir ekibi aradaki farkı daha da açtı. Furkan ve Vitto Brown'ın da devreye girmesiyle aradaki fark son bölüme girilirken 30'un üzerine çıktı ve KSK maçtan 68-102 galip ayrıldı. Bu sezonki 14'üncü galibiyetini alan Karşıyaka 35 puanla 4. basamaktaki yerini korurken, Bursaspor ise 8 galibiyetle 13'üncü basamakta kaldı.

SIRADA AVRUPA VAR

Bursaspor karşısında adeta Avrupa maçının provasını yapan Karşıyaka'da şimdi sıradaki hedef Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan çıkma umudunu son iki maça taşımak. Grubunda 3 maçta 1 galibiyeti olan Kaf-Kaf, ilk maçta İzmir'de mağlup ettiği Peristeri'yi deplasmanda da devirerek gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. İtalya'daki maç 6 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.