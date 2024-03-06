Çarşamba mesaisi

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Ege temsilcileri, hafta içi mesaisinde bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı müsabakalarda Ege takımları, mutlak 3 puan için ter dökecek.
Kırmızı Grup'ta Somaspor ile Menemen FK Ege derbisinde kozlarını paylaşacak.
Soma Atatürk Stadı'ndaki maçta Safa Yılmaz görev yapacak. Uşakspor, deplasmanda Etimesgut Bld ile kapışacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki maçı Semih Kurt yönetecek.
Fethiyespor taraftarı önünde 68 Aksaray Bld ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçta Tarık Güldal düdük çalacak. Denizli spor, lider Iğdır FK'ya konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'ndaki maçta Hasan Kaçar görev yapacak. Horoz'da sarı kart cezalısı Alihan Kalkan, görev alamayacak.
ALTINORDU KIRKLARELİ'NDE
Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla alt sıralardan uzaklaşan Altınordu, Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ramazan Doğanay düdük çalacak. Nazilli Bld, Zonguldak Kömürspor'a misafir olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki mücadelede Erdem Demirtaş görev yapacak. Tüm maçlar saat 14.00'te start alacak.