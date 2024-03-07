Uşakspor’da umutlar bitiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ateş hattının dibine çakılan Uşakspor, konuk olduğu Etimesgut Bld'ye 1-0 mağlup oldu. İlk yarının başlarında rakibine direnç gösteren Uşak ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında Berk Akgönül'ün golüne engel olamadı. Çeşitli pozisyonlara giren ancak skor üretemeyen Uşak temsilcisi, karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçla 5 puan ile ligin son sırasında kendine yer bulan Uşakspor'un mağlubiyet serisi 10'a çıktı. En son 19 Aralık 2023 tarihinde Denizlispor'dan 1 puan toplayan kırmızı- siyahlılar, kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemiyor.