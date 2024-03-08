Formula 1’de sıradaki durak Suudi Arabistan

F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün saat 20.00'de, yarış ise yarın yine aynı saatte başlayacak. Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar: 1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan, 2. Sergio Perez (Meksika): 18, 3. Carlos Sainz (İspanya): 15, 4. Charles Leclerc (Monako): 12, 5. George Russell (B.Britanya): 10.