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Haberler Spor Merkezefendi lideri ağırlıyor

Merkezefendi lideri ağırlıyor

HABER MERKEZİ
Merkezefendi lideri ağırlıyor
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 89-81 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Merkezefendi Belediyesi Basket bugün lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçın 18'ini kazandı. Denizli temsilcisinin ise 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi ligde averajla sondan ikinci sırada yer alıyor.
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