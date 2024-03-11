Arda Güler ilk golünü attı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, ligde son dakikalarda forma şansı bulduğu Celta Vigo karşısında ilk golünü de atmayı başardı. Yaşadığı şanssız sakatlıkları atlatıp takıma döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından karşılaşmanın 89. dakikasında takımı 3-0 öndeyken oyuna dahil oldu. 90+4'te Ceballos'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda, kaleciden çok şık bir şekilde sıyrılarak topu ağlara göndermeyi başardı. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, süre bulduğu ilk lig karşılaşmasında gol sevinci yaşamış oldu. Golden sonra arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşayan Arda'yı maç bitiminde Ancelotti de saha içinde sarılarak tebrik etti.