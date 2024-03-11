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Bodrumspor filede finalde

HABER MERKEZİ
Bodrumspor filede finalde
KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off yarı final maçları sonucunda adını Sultanlar Ligi yolunda final etabına yazdırdı. Balıkesir'deki yarı finallerde Bahçelievler Bld'ye yenilip ALS'yi set vermeden mağlup eden Bodrum ekibi son maçta Merinos Voleybol'u da 3-0 yenerek yarı finali 2 galibiyetle tamamlayarak finale çıktı. maçın ardından yeşilbeyazlı takım ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Ligde final etabına Bursa ev sahipliği yapacak. Finallere kalacak dört takımdan ikisi isimlerini yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.
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