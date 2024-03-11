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Haberler Spor Pınar KSK hata yapmadı

Pınar KSK hata yapmadı

HABER MERKEZİ
Pınar KSK hata yapmadı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yendi. Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi. İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 49-40 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 59-48 üstün girdiği periyodu 70-59 önde tamamladı. Son çeyreğin başında aradaki farkı 17 sayıya (78-61) çıkaran ev sahibi ekip, müsabakadan 93-87 galip ayrıldı.
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