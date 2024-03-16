Arda manşetlerde

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler İspanya'da yine gündem oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid formasıyla Celta Vigo ağlarını havalandırarak ilk golünü atan genç futbolcu, İspanya'da manşetleri süsledi. Güler, Celta Vigo maçıyla kulüp tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu. İspanyol gazetesi Marca, kapağına Real Madrid'de gol atan isimleri taşıdı. Kapakta, daha önce gol atan isimlerle birlikte milli futbolcu da yer alırken, "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu" ifadeleri yer aldı. Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.