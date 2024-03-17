Bornova tam gaz

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Bornova 1877, evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekipte de şanssız sakatlıklar yaşandı. Konuk ekipte 19. dakikada sakatlanan Savaş yerini Enes'e bırakırken, Bornova'da da Mücahit 37'nci dakikada yerini Birkan Öksüz'e bıraktı. 25'te Mücahit'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı. 30'da Sabahattin'in sağ kanattan yerden ortasına kale önünde kimse dokunamadı. Pozisyon açısından kısır geçen ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi Bornova baskılı başladı. 58'de savunma arkasına gönderilen uzun topta sol tarafta topu alan Onur rakibinden sıyrılıp yerden orta yaptı.

EMRE AKBULUT SAHNEYE ÇIKTI

Penaltı noktası üzerinde Emre Akbulut'un şutu savunmadan sekerek köşeden filelerle buluştu: 1-0. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. 76'da Abdulkadir'in arka direğe ortasında savunma son anda topu kornere gönderdi. 90+2'de Sabahattin'in sağ çaprazdan şutu üstten auta çıktı ve maç 1-0 sona erdi.

YENİ GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI

GRUBUNDA zirve yarışı veren Bornova 1877, dünkü sonuçla yeni bir galibiyet serisi başlattı. 1-0'lık Sivas 4 Eylül ve Fatsa Belediyespor galibiyetlerinin ardından İzmir temsilcisi serisini evinde Tepecikspor 1-2'lik sonuçla sonlandırmıştı. Ardından geçtiğimiz hafta direkt rakibi Erbaaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başaran Bornova, bu hafta da Darıca Gençlerbirliği önünde hata yapmadı ve tekrar galibiyet serisi başlatmış oldu.