Fethiyespor yenilgiyi unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde bu maçla küme düşmeyi matematiksel olarak garantileyen Uşakspor'u 4-0 mağlup eden Fethiyespor, yenilmezlik serisini 8 haftaya taşıdı. Grupta daha önce takımı 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, göreve geldikten sonra son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla bileği hiç bükülmeyen Fethiyespor, puanını 39'a çıkardı. Muğla ekibi son haftalardaki çıkışıyla alt sıralarla bağını tamamen kopardı. Taraftarda hem takımın yükselen grafiğinden hem de oynanan futboldan memnun kaldı.