Arda en iyi 50 arasında

GOAL'ÜN erkek ve kadın futbolunda dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıraladığı ve Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho ve Lena Oberdorf gibi isimleri takip ederek gezegendeki en iyi genç futbolcu olarak tanınacak kazananları taçlandırdığı yıllık NXGN listeleri 2024 için geri döndü. Beş kıtanın tamamını kapsayan ve 17 farklı ülkeyi temsil eden 2024 NXGN listesi, 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan en iyi 50 genç yeteneği sıralarken, Real Madrid'de oynayan Arda Yılmaz da kendine yer buldu. Arda'dan övgü dolu sözlerle bahsedilirken, listede Barcelona'dan Yamal, Real Madrid'de oynayan Jude Bellingam'ın Sunderland'de oynayan kardeşi Jobe Bellingham, sezon sonu Palmeiras'tan Realm Madrid'e transfer olacak Endrick, Bayern Münih'ten Mathys Tel ve birçok yıldız adayı var.