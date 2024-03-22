Manisalı sporculardan madalyalara ambargo

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya 200'ün üzerinde sporcu katılırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor 4 kategoride şampiyonluk ve 1 kategoride ikincilik alarak şampiyonada madalyalara ambargo koydu. Manisa BBSK sporcularından 9-11 yaş Tek Erkekler kategorisinde Siraç Güzel, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. Aynı kategoride Poyraz Kaan Uğur, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 9-11 Yaş Çiftler kategorisinde Poyraz Kaan Uğur ve Defne Erdoğan çifti Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Trio Kategorisinde Poyraz Kaan Uğur, Siraç Güzel ve Defne Erdoğan Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Grup kategorisinde Ayşe Duru Özgürel, Melek Dizemen, Defne Erdoğan, Beren Deniz Gediz ve Siraç Güzel Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.