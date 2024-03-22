  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisalı sporculardan madalyalara ambargo

Manisalı sporculardan madalyalara ambargo

HABER MERKEZİ
Manisalı sporculardan madalyalara ambargo
Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya 200'ün üzerinde sporcu katılırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor 4 kategoride şampiyonluk ve 1 kategoride ikincilik alarak şampiyonada madalyalara ambargo koydu. Manisa BBSK sporcularından 9-11 yaş Tek Erkekler kategorisinde Siraç Güzel, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. Aynı kategoride Poyraz Kaan Uğur, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 9-11 Yaş Çiftler kategorisinde Poyraz Kaan Uğur ve Defne Erdoğan çifti Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Trio Kategorisinde Poyraz Kaan Uğur, Siraç Güzel ve Defne Erdoğan Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Grup kategorisinde Ayşe Duru Özgürel, Melek Dizemen, Defne Erdoğan, Beren Deniz Gediz ve Siraç Güzel Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA