Fener çok zorlu dönemeçte

SÜPER Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, Nisan ayında çok yoğun bir döneme giriyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki nisan ayında kaderini çizecek. Futbol takımının ligden çekilip çekilmeyeceği 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülecek. Kanarya eğer Süper Lig'de mücadele etmeye devam kararı alırsa, 3 Nisan'da ilk rakibi Adana Demirspor olacak. Ardından 7 Nisan'da Galatasaray ile Süper Kupa Finali oynanacak. 11 Nisan'da Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Yunanistan'da ilk maçı oynayacak olan Fenerbahçe daha sonra 14 Nisan'da ligde Karagümrük ile kozlarını paylaşacak ve 18 Nisan'da Olympiakos'u konuk edecek. 21 Nisan'da Sivas ile gurbette kapışacak olan Kanarya, zorlu ayı 28 Nisan'daki Beşiktaş derbisi ile noktalayacak.

F.BAHÇE'DE DEV GÖRÜŞME

Fenerbahçe, 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce bir araya gelmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.