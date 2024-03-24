Fethiye’ye stat sözü

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki gün Fethiye ziyareti sırasında sporcu gençlerle bir araya geldi. Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları ile ilgili bilgiler aktaran Bakan Bak, Fethiye'ye 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını ifade etti. Bakan Aşkın Bak, Cumhur İttifakı Fethiy Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in kapalı yüzme havuzu isteğini de "Fethiye'de de genç bir başkan adayımız var. Fethiye'de kapalı bir yüzme havuzu isteniyor onu da halkımızın hizmetine sunacağız" diye cevapladı.

'PROJELERİ HAZIRLANDI'

Bak, "Fethiye'ye yeni ve modern bir stat yapacağız. Başkanımız talimatını verdi. Projeleri hazır. Bodrum FK biliyorsunuz 1. Lig'de yer alıyor. Oraya da yeni bir stat yapacağız. İlçelere kazandıracağımız bu stadyumlar 10 bin kişilik olacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın'a destek istiyoruz. Çünkü bu eserleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlçelerimizden gelen talepleri de değerlendireceğiz" diye konuştu.

'10 ADET HALI SAHA YAPARIZ'

Fethiye'de başka tesisler de yapmayı planladıklarını belirten Bak, "Fethiye'de de genç bir başkan adayımız var. Fethiye'de kapalı bir yüzme havuzu isteniyor onu da halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında başkanımız 10 adet halı saha istedi. Sen seçimi kazan gel onu da yaparız dedim. Gençlere her şey feda olsun, ne istiyorsanız yapacağız merak etmeyin. Zor değil. Sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız, hepinize başarılar diliyorum" dedi.