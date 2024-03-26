Aliağa koptu

TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yılında kusursuz bir performans sergileyen Aliağa Futbol Kulübü 2. Lig'e doğru adeta koptu geliyor. Grubun iddialı ekibi Kepezspor'la sezon başından beri amansız bir şampiyonluk yarışında olan İzmir temsilcisi, kurtuluş umudu çok az olan sonuncu Tarsus İdman Yurdu'nu rekorla geçerek zirveye yerleşti. Evinde tüm liglerde sezonun gol rekoru olup sahalarımızda çok ender rastlanacak şekilde rakibini 10-1'lik skorla yenen Aliağa grubun yeni lideri oldu. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Aliağa temsilcisi, hedefe emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Mücadelenin henüz 2. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen Mehmet Uysal'ın 4, Berke Bıyık'ın 2, Oktay, Enes, Mithat ve Ahmet Uzun'un birer golüyle rakibine gol olup yağan Aliağa ekibi liderliği averajla devraldı. Oynadığı 24 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlikle Türkiye'deki profesyonel liglerin bu sezon namağlup tek takımı olmayı sürdüren sarısiyahlılar, şampiyonluk yarışında 58 puan ve 38 averajla, 36 averajı bulunan Antalya temsilcisi Kepez'i solladı. Liderliği aylar sonra tekrar devralan Aliağa'nın bitime 4 müsabakası kalırken, yarıştığı Kepez Belediyespor ise 5 maç oynayacak. Yarışta puan eşitliği durumunda iki takımın ikili averajları ise eşit. İki takım da her iki devrede birbiriyle oynadıkları iki karşılaşmadan da 1-1 eşitlikle ayrılmışlardı.