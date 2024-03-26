Petkim dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son müsabakasında geçen hafta Beşiktaş Emlakjet'e deplasmanda mağlup olan Aliağa Petkimspor, sahasında şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko'ya 81-59 yenildi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibi, haftayı sekizinci sırada tamamladı. Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 12-3 önde geçti. Gülçü rakibi karşısında sayı bulmakta zorlanan İzmir temsilcisi, dış atışlarda da etkili olamadı ve ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 21-8 üstün tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARKI AZALTTI

İkinci periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor, 14. dakika içinde Zoriks'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 23-25. Sarı-lacivertliler, bu dakikalarda savunmasını sertleştirdi ve Madar ile pota altından bulduğu sayılarla etkili oldu. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 31-27 üstün gitmeyi başardı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Üçüncü periyodun başında Sertaç ve Madar'la 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 13 sayı farkla 44-31 önde geçti. Rakibi karşısında aradaığı tempoyu bulamayan Aliağa bu periyotta da sayı bulmakta zorlandı. Sarı-lacivertli ekip periyodu da 54-42 üstün tamamladı. Son periyotta Aliağa Petkimspor, farkı azaltmak için elinden geleni yapsa da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-59 galip ayrıldı.

ZORİKS'İN ÇABASI YETMEDİ

Aliağa Petkimspor'da takımın tecrübeli isimlerinin çabası mağlubiyeti önleyemedi. İzmir temsilcisinde Zoriks 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Starks 12, Aldridge 11, Yunus Sonsırma 10 ve Simmons, Mahir Ağva ile Yavuz Gültekin dörder sayıyla oynadı.