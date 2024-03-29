Napoli ısrarı

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Haberde geçtiğimiz haftalarda Napoli ve Arsenal gözlemcilerinin 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Arsenal ve Napoli gözlemcilerinin genç golcünün performansından etkilendiği belirtildi.

'ADINDAN SÖZ ETTİRECEK'

Haberde Semih Kılıçsoy için 'yakın zamanda kesinlikle adından söz ettirecek' yorumu yapılırken sözleşmesinin de 2028 yılında sona ereceği bildirildi. Ümit Milli Takımı'nın İtalya ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yaptığı ve 1-1 biten maçta da Ay-yıldızlıların tek golünü kaydeden ismin Semih Kılıçsoy olduğu hatırlatıldı. 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 10 gol - 1 asistlik performans ortaya koydu.