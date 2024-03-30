  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Barış’a Napoli kancası

Barış’a Napoli kancası

Galatasaray’ın 23 yaşındaki parlayan yıldızını milli maç sonrası İtalya’ya gidip Serie A ekibinin yöneticileriyle görüştüğü öğrenildi

HABER MERKEZİ
Barış’a Napoli kancası

SÜPER Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın bu sezon performansıyla dikkat çeken yıldızı Barış Alper Yılmaz şimdiden transferin gözdesi oldu. Avrupa'nın iddialı ekiplerini peşine takan 23 yaşındaki forvet oyuncusu için Napoli'nin ciddi olarak devreye girdiği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın Avusturya ile Viyana'da oynanan milli maçların ardından soluğu İtalya'da aldığı öğrenildi. İddialara göre Galatasaraylı oyuncu Napoli'nin sportif direktörü Mauro Meluso tarafından İtalya'ya davet edildi.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

MELUSO ile Barış Alper'in görüşmesine Çizme'deki görüşmesine milli maç için Avusturya'da olan menajeri Tuncay Maldan da katıldı. Napoli'nin Barış Alper konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Ara transfer döneminde de Napoli, Barış Alper'e kanca atmıştı

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA