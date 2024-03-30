Barış’a Napoli kancası

SÜPER Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın bu sezon performansıyla dikkat çeken yıldızı Barış Alper Yılmaz şimdiden transferin gözdesi oldu. Avrupa'nın iddialı ekiplerini peşine takan 23 yaşındaki forvet oyuncusu için Napoli'nin ciddi olarak devreye girdiği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın Avusturya ile Viyana'da oynanan milli maçların ardından soluğu İtalya'da aldığı öğrenildi. İddialara göre Galatasaraylı oyuncu Napoli'nin sportif direktörü Mauro Meluso tarafından İtalya'ya davet edildi.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

MELUSO ile Barış Alper'in görüşmesine Çizme'deki görüşmesine milli maç için Avusturya'da olan menajeri Tuncay Maldan da katıldı. Napoli'nin Barış Alper konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Ara transfer döneminde de Napoli, Barış Alper'e kanca atmıştı