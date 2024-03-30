Hırvatlar yabancı hakeme geçti

TÜRKİYE yabancı hakem konusunda sonuçsuz tartışmalarını sürdürürken bu tartışmaların üst düzeyde yaşandığı ülkelerden biri olan Hırvatistan flaş bir karara imza attı. Hajduk ile Dinamo Zagreb arasında bugün saat 21:30'da oynanacak şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren dev maçı ünlü Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. VAR odalarındaki konuşma kayıtlarının kamuoyuna sızdırılması ve bunun sonucunda hakem komitesi başkanı Bruno Maric'in görevinden ayrılmak zorunda kalmasıyla, yakın zamanda benzeri görülmemiş bir skandal ortaya çıkmıştı. Bunun sonucunda da Hırvatistan futbol tarihinde ilk kez bazı maçları yabancı hakemlerin yönetmesi kararını almıştı.