Hedefleri ‘Okyanus Yedilisi’

7 açık su kanalının yüzerek geçildiği "Okyanus Yedilisi"nde 4 Türk yüzücü hedeflerini yüksek tutuyor. Bengisu Avcı, Emre Erdoğan ve Kamil Resa Alsaran, 7 parkurdan 4'ünü başarıyla geçerken kalan 3 parkuru da geçerek adlarını tarihe yazdırmak istiyorlar. 7 açık su kanalının yüzerek geçildiği toplam 206 kilometrelik "Okyanus Yedilisi"ni şimdiye kadar 27 sporcu tamamladı. Okyanus Yedilisi, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD), Tsugaru Kanalı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya- Fas) içeriyor. Beşinci kanal geçişini mayıs ayında Molokai Kanalı ile yapmayı deneyecek Bengisu Avcı, eylül ayında da Kuzey Kanalı'nı (İrlanda-İskoçya) geçmek için mücadele ettikten sonra gelecek yıl Tsugaru Boğazı'nı (Japonya) geçmeyi hedefliyor. Son geçişini 21 Ağustos 2019'da gerçekleştiren Emre Erdoğan'ın, Kuzey Kanalı, Molokai Kanalı ve Cook Boğazı'nı geçmesi gerekiyor. 29 Temmuz 2019'da Kuzey Kanalı'nı geçen Kamil Resa Alsaran'ın kalan parkurları ise Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı.

BENGİSU AVCI İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Her bir etabın aralıksız 10 saatlik performanslar gerektirdiğini kaydeden Bengisu Avcu, "Soğuk su, dalgalar, karanlık ve rüzgarla mücadele edip kazanmak zorundasın. Ben ilk dört kanalı, rekorlar kırarak geride bıraktım ve bu noktaya ulaşan ilk Türk kadını oldum. Daha yolum var, 3 kanal daha geçip Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk kadın olarak tarihe geçeceğim." dedi.

EMRE ERDOĞAN REKOR PEŞİNDE

Emre Erdoğan "Okyanus Yedilisi"ni toplam süre olarak en hızlı şekilde bitirmek istediğini söyledi. Kalan parkurlarda Cook Boğazı'nı 6 saat, Molokai Kanalı'nı 10 saat ve Kuzey Kanalı'nı da 10 saat civarında tamamladığı takdirde bunu başaracağını aktaran Emre Erdoğan, "Bu süreçte dikkatli olmam ve acele etmemem lazım. O yüzden ağır ağır ilerliyorum. Gelecek sene Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı geçmeyi planlıyorum." diye konuştu.