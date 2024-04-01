Karşıyaka kaderini çizecek

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Karşıyaka, 4 gün arayla oynayacağı iki karşılaşmada sıralamadaki konumunu belirleyecek. Play-Off'ta direkt grup finaline kalarak kendisine büyük avantaj sağlayacak ikinci sırayı elde etmek için de yarışan İzmir ekibi, 3 Nisan Çarşamba günü Play-Off yarışındaki Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkıp, 7 Nisan Pazar günü ise en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı ağırlayacak. Şampiyon olamasa da grubu en iyi yerde bitirmeyi isteyen İzmir ekibi bu maçlarda 2'de 2 yaparsa avantajlı konuma gelecek.