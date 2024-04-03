Aslan üçlük attı

TRENDYOL Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31'inci haftada evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. 12'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topa Icardi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 16'da rakibinden güzel sıyrılan Barış Alper'in altıpas üzerine çevirdiği topa Icardi tekte dokundu fakat top direğin dibinden dışarıya gitti. 27'de Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşu üst direkten dışarıya çıktı.

HATAY TEHLİKE ARATTI

İkinci yarıda sarı-kırmızılılar ikinci golü bulup rahatlayamazken, konuk ekip Hatayspor ise tehlikeli oldu. 58'de Ghoulam'ın kullandığı taç atışında Maksimovic'in kafayla dokunduğu topu Muslera güçlükle çeldi. Dönen topu Strandberg ağlara gönderdi. Golün ardından VAR ile konuşan Ali Şansalan, yaklaşık 2 dakika sonra pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 89'uncu dakikada Galatasaray Icardi ile gole yaklaştı. Hatayspor savunmasında kısa düşen topu takip eden Icardi, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Erce Kardeşler'i geçip topu kaleye göndermek istedi fakat Erce topu çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray 1-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü.

BURUK REKORU ELE GEÇİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu ile paylaştığı sarı-kırmızılı takımın başında sahasında üst üste kazanma rekorunu kırdı. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 16 iç saha maçından galibiyetle ayrılan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.

ZİYECH 100 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi. Son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, ardından Afrika Uluslar Kupası'na gitmişti. Bu turnuvadan sakat dönen tecrübeli yıldız, tam 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Fildişi Sahilli Wilfried Zaha da ligde 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele ederken, vatandaşı Aurier de ilk kez dünkü maçın kadrosunda yer aldı.

MUSLERA 500'ÜNCÜ RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren kaleci Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Aslan'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Uruguaylı file bekçisi, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Ayrıca 53 Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 Avrupa Ligi ve 7 TFF Süper Kupa maçına çıkan Muslera için özel tişört bastırılırken, kendisine maç öncesinde de plaket verildi.