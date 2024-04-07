İzmir marşıyla yüzüyorum

Bengisu Avcı... Herkes onu Açık Su Milli Takımı'nda elde ettiği başarılardan çok, dünyanın en zor parkurları arasında gösterilen Manş, Catalina, Cebelitarık ve Cook Strait'i yüzerek geçerek gösterdiği tarihi başarılarla tanıdı. Hırsı, azmi ve kararlılığıyla birçok sporcuya ilham olan 28 yaşındaki Çanakkaleli yüzücü Avcı, 7 Okyanus'u geçen ilk Türk olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Başarılı yüzücü, 7 Okyanus macerasının ilk ayağında 2018'de 36 kilometrelik Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçerek 1979'da 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.

Bengisu, 5-6 Eylül 2022'de ise ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçti.

12 saatte parkuru tamamlayarak gururla Türk bayrağını açan sporcu, Catalina Kanalı'nı tek başına aşan ilk Türk kadını ünvanını elde etti.

ENGELLERİ AŞTI

Yedi Okyanus hedefinin 3. parkuru olan Cebelitarık Boğazı'nı Ağustos 2023'te geçen Avcı, zorluklarla geçen bu 16 kilometreyi 3 saat 24 dakika 29 saniyede tamamladı. Avcı, geçen yıl haziran ayında 7 parkur arasında yer almayan New York'ta 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası etabını 8 saat 19 dakikada yüzerek "Triple Crown" yapan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Son olarak Yeni Zelanda'daki Cook Strait'i geçti ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

MOTİVASYON KAYNAĞI MARŞLAR

Yeni Asır Gazetesi'ne konuk olarak tarihi başarıları ve gelecek hedefleri ile ilgili konuşan Bengisu Avcı samimi açıklamalarda bulundu. Avcı denizin içinde saatler ve kilometreler süren zorlu maratonunda en büyük motivasyon kaynağının marşlar olduğunu ifade etti. Zorlu parkurları marşların gücüyle aştığını belirten Avcı, "Suyun altında deniz anaları ve köpek balıkları arasında kendimi marşlarla motive ediyorum. Hani savaşa giderken askerler marşlarla kendilerini motive ederler ya, benim için de aynı bu şekilde. Çünkü zihinsel olarak adeta sınavdan geçiriyorum. Saatlerce neredeyse hiç durmadan kulaç atarak soğuk suyun içinde kendime bu parkurun biteceğini telkin ediyorum. Bu esnada İzmir ve Mehter Marşı söylüyorum. Özellikle İzmir Marşı'nın manevi anlamı bana güç katıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ALBATROS BANA KILAVUZ OLDU"

Son olarak Yeni Zelanda'da Cook Strait yüzüşünü yaparken motivasyonunu kaybettiğini ve açığa sürüklenmek üzere olduğunu söyleyen Avcı, "Cook Strait'i yüzerken gel-gitler nedeniyle rotamdan çok şaşmıştım. İyice açığa sürüklenmiş, tam umudumu kaybetmek üzereydim.

O sırada yanıma bir albatros kondu. Dalgaların üzerinde onu görünce içimde bir umut doğdu. Her şeye sıfırdan başlamış gibi yeniden güçlenip yarışı tamamladım. Bazen küçük semboller çok büyük anlamlar ifade ediyor" diye konuştu.

"GARİP BİR TECRÜBE"

Üçüncü parkuru olan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçerken çok yorulduğunu belirten Avcı, "Son dakikalarda artık hareket etmeye mecalim yoktu.

Ancak bitişe geldikten sonra o kadar yorgunluğa rağmen karaya çıktım ve koşmaya başladım. Çok garip bir tecrübeydi" ifadelerini kullandı.

"DENİZ ANASINA RAĞMEN YÜZDÜM"

Son denemesinde birçok zorluk ile karşılaştığını hatırlatan Avcı, "Cook Strait'te deniz anası göğsüme yapıştı ancak o andaki motivasyonumla elimle tutup attım. Büyük bir yanma hissettim ancak ona rağmen durmak bir saniye olsun aklıma gelmedi. Bu tür zorluklarla karşılaşıyoruz.

Hatta teknede köpek balıkları için bir tarama sistemi var, bu nedenle kontrol altında yüzüyorum ancak her şeye rağmen risk altındasınız.

Ailem en büyük destekçim oldular. Annem çok soğukkanlı, hep gülümsüyor, korkmuyor. Babam bir kez teknede yanımdaydı. O zaman da deniz tuttu ancak o teknede olmasa bile benimle olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEFE ÜÇ KANAL KALDI

DÜNYANIN yedi zorlu okyanus kanalını geçmek için aralıksız mücadele eden Bengisu Avcı'nın önünde hedefe ulaşması için artık sadece üç kanal kaldı. Hawaii-Molokai, İskoçya- Kuzey Kanalı ve Japonya-Tsugaru kanallarını da geçtiği taktirde Bengisu, OCEANS-7'yi tamamlayarak bunu başaran ilk Türk olarak tarihteki yerini alacak.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

MİLLİ yüzücü Bengisu Avcı, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek başarılarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki sporcu, Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü Halil Fincan, Spor Müdür Yardımcısı Burak Hakerler ve muhabirimiz Doğancan Bingöl ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

SOSYAL FARKINDALIĞA VURGU DA YAPIYOR

Bir önceki kanal geçişimi Koruncuk Vakfı için yapmıştım. Son Cook Strait'te ise Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasındaki 'Sudaki Yaşam' için yüzdüm. Sürdürülebilir bir kalkınma için herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Okyanusları korumak, oradaki çeşitliliği sağlamak için yüzmeye devam edeceğim. 'Sudaki Yaşam'ı koruduğumuz takdirde böyle şeylerle karşılaşabiliriz" diye konuştu.