Manisa FK’nın rakibi Bandırma

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne mağlup olup teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Manisa FK, yeni çalıştırıcısı Levent Devrim ile bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlıların Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edeceği karşılaşma Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve maçta Batuhan Kolak görev yapacak. Sıralamada 31 puanla 13'üncü basamakta yer alan Manisa FK'da Levent Devrim, "Burası benim yuvam. Çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa FK en iyi yerlere çıkacaktır" dedi.