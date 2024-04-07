  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’nın rakibi Bandırma

Manisa FK’nın rakibi Bandırma

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın rakibi Bandırma
TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne mağlup olup teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Manisa FK, yeni çalıştırıcısı Levent Devrim ile bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlıların Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edeceği karşılaşma Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve maçta Batuhan Kolak görev yapacak. Sıralamada 31 puanla 13'üncü basamakta yer alan Manisa FK'da Levent Devrim, "Burası benim yuvam. Çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa FK en iyi yerlere çıkacaktır" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA