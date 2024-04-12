Kartal’a Sarri önerisi

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışılırken her yeni gün yeni iddialar gündeme geliyor. Portekizli çalıştırıcının Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a gideceğine yönelik haberlerin yanı sıra siyah-beyazlıların planlarına yönelik de dedikodular arttı. Gurban Gurbanov ve Edin Terzic dışında menajerler tarafından son olarak Maurizio Sarri isminin de teklif olduğu konuşuluyor. Lazio'dan istifa ettikten sonra boşa çıkan 65 yaşındaki teknik adamı Rus ekibi S.Moskova'nın da istediği öne sürülmüş ancak İtalyan hocanın bu teklife sıcak bakmadığı kaydedilmişti. Sarri'nin Milan'da görev almak istediği kaydedilse de Beşiktaş'ın teklifi halinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Bu arada Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına yönelik temaslarının sürdüğü bilinirken Dortmund forması giyen Salih Özcan ile yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.