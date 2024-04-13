ARKAS Burutay’la imzaladı

EFELER Ligi'nde Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde Spor Toto'ya 3-2 yenilerek yarın deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşma öncesi avantajı rakibine kaptıran Arkas Spor, iç transferde smaçör Burutay Subaşı ile yeni sezon için anlaşma sağladı. İzmir ekibinde 2006- 2013 yılları arasında oynadıktan sonra farklı kulüplerde görev yapan milli voleybolcu, 2021- 22 sezonunda yuvaya dönmüştü. Burutay'ın kariyerine Arkas Spor'da devam etme kararı aldığı öğrenildi. Mavi-beyazlılar, iç transferde Alman pasör çaprazı Grozer'le yeniden anlaşmıştı.