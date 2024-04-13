UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup olan F.Bahçe'de sakatlık kabusu tavan yaptı. Karşılaşma öncesi sakatlıkları dolayısıyla Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve tam olarak hazır olmayan Joshua King'den yararlanamayan sarı-lacivertli ekip önceki günkü sınavında ise Oosterwolde ve Becao'nun sakatlıkları ile sarsıldı. Sahayı sedye ile terk eden Oosterwolde'den dün gelen haberler ise iyice can sıktı. Menisküs yırtığı tespit edilen oyuncunun sezonu kapatması Kanarya'nın planlarını alt üst etti.

ROMA VE NAPOLİ İSTİYORDU

İtalyan ekiplerinden Roma ve Napoli'nin gündeminde olan başarılı oyuncu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelebileceği öne sürülüyordu. Yaşanan bu sakatlık sonrası Avrupa ve lig maratonunda sorun yaşayacak olan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın formülleri de değişecek. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı