Yeni nöbetçi golcü

FENERBAHÇE'NİN Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon ligde sonradan oyuna girdiği maçlarda sarı-lacivertlilere gol katkısıyla dikkati çekiyor. Usta golcü, geçmiş sezonlarda oyuna girerek attığı gollerle "nöbetçi golcü" diye anılan ve gol krallığı da yaşayan Semih Şentürk'ün performansını anımsatıyor.

GALİBİYETİ GETİRDİ

GEÇEN sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, son olarak Karagümrük maçında 46. dakikada Krunic'in yerine oyuna dahil olup, 57'de penaltıdan galibiyet golüne imza atmıştı Bu sezon F.Bahçe ligde 32 müsabakaya çıkarken, Batshuayi bunların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Söz konusu mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenerken Belçikalı santrfor 3 golle galibiyeti getirdi. Batshuayi, ligde kalan diğer 7 golünü ise sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti. Transfer olduğu ilk sezonda tüm kulvarlarda 1860 dakika süre alan Batshuayi, 20 gollük bir katkı sağlamayı başarmıştı. Söz konusu sezonda Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çift santrfor

tercih edilirken, Batshuayi düzenli olarak forma şansı bulmuştu.

EDİN DZEKO'DAN TARİHİ PERFORMANS

Dzeko, Süper Lig'de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor. Avrupa'da 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı. Dzeko ayrıca F.Bahçe'de 20 golü geçen 5. yabancı futbolcu oldu. Tecrübeli isim, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu.

SIRADAKİ HEDEF OLYMPİAKOS

F.BAHÇE, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden ekip hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi Süper Lig'de Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.