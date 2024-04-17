Filenin Sultanları’nın geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin'de mücadele edecek. Ay-yıldızlılarda, bu mücadeleler öncesinde geniş kadroda yer alacak oyuncular belli oldu. Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer aldı: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir, Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz.