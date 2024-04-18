İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında Ali Erten tekrar başkanlığa seçildi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında (İZVAK) başkanlığa Ali Erten yeniden seçildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen olağan genel kurulda seçime Ali Erten'in başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Başkanlığını sürdüren Ali Erten, yaptığı konuşmada Danışma Kurulunun 2018'de kabul ettiği "İzmir Spor Master Planı"nın tesisleşme ve kulüplere kalıcı kaynak oluşturmak için bir yol haritası olduğunu belirterek, "Ana hedefimiz 2030 yılına kadar her kulübün kendi stadı, kendi kapalı salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri, kendi profesyonel takım kamp tesisleri ve olimpik branşlar yerleşkesi olmalı. Bu beş ana unsur şu anda hiçbir kulübümüzde bir arada bulunmuyor. Ancak hedef koyduk ve oraya doğru ilerliyoruz." dedi.

Yapımına ilk başlanan olmasına rağmen halen tamamlamayan Karşıyaka Stadı ile ilgili olarak 5 ayrı dava açıldığını hatırlatan Erten, "Davalara Karşıyaka Spor Kulübümüzün yanında müdahil olarak katıldık ve savunmalar yaptık. Bütün İzmir kulüpleri Karşıyaka Spor Kulübünün bu haklı davasında İZVAK kanalı ile destek verdiler. Bütün davalar kazanıldı. Mart 2024 itibarıyla Danıştay süreçleri de tamamlandı, tüm engeller kalktı. Bu sürece gönüllü olarak katılan Yönetim Kurulumuzun değerli hukukçu üyelerine ve destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Erten başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Talat Papatya, Ercan Korkmaz, Erdem Meço, Fatih Tanfer, Sinan Bezircilioğlu, Sabri Sevenoğlu, Turhan Gürsel Urhan, Elif Sağlamer, Sedef Üstüner, Saliha Ayda Maç, Hasan Ercazip, Mustafa Avcı, Engin Kurt, Suavi Yardımoğlu, Emre Can, Bedri Cumhur Doğu, Sidal Çandarlı, Aktuğ Sönmez, Furkan Eren Uzyıldırım, Gökhan Kışla, Necdet Bayatsapan, Hakan Düzdemir ve Mutlu Yılmaz.