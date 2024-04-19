  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Antalya’da olimpiyata tam 80 kota verilecek

Antalya’da olimpiyata tam 80 kota verilecek

HABER MERKEZİ
Antalya’da olimpiyata tam 80 kota verilecek
Antalya'da 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesinde hazırlıklar tamamlandı. 52 ülkeden 431 sporcu yarışmada bir yandan kürsüye çıkmak, bir yandan da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının, 23'ünün seçileceği bir yarışma. Burada olimpiyata 80 kota verilecek. 80 kota ile olimpiyatta ortalama ferdi branşlarla birlikte 100 sporcunun yarışabileceği bir atmosferi sağlamış olacağız" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA