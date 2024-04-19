Antalya’da olimpiyata tam 80 kota verilecek

Antalya'da 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesinde hazırlıklar tamamlandı. 52 ülkeden 431 sporcu yarışmada bir yandan kürsüye çıkmak, bir yandan da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının, 23'ünün seçileceği bir yarışma. Burada olimpiyata 80 kota verilecek. 80 kota ile olimpiyatta ortalama ferdi branşlarla birlikte 100 sporcunun yarışabileceği bir atmosferi sağlamış olacağız" dedi.