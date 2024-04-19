Mete Gazoz, Paris’te ilk 100 sporcu arasında

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu, "Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi" denildi. Haberde: "Tokyo Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor" yorumunu yaptı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Tem muz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.