Seri uzadı

Vodafone Sultanlar Ligi finalinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. İlk sette Boskovic ve Voronkova ile etkili olan turuncu-beyazlılar, 4 farklı öne geçse de farkı kapatan F.Bahçe Opet son bölümde öne geçti. File önünde Boskovic'in sayılarıyla tekrar üstünlüğü alan Eczacıbaşı 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sete iki ekip de çok hata yaparak başladı. Son bölüme 20-18 girilen sette Voronkova'nın Vargas'a bloğu ve Boskovic'in ace sayısıyla rahatlayan ev sahibi 25-21 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete konuk ekip iyi başlasa da Eczacıbaşı toparlandı ve rakibinin hatalarını değerlendirerek Hande Baladın'ın üst üste iki ace sayısıyla son bölümüne önde girdiği seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Serinin final karşılaşması pazar günü saat 19.00'da F.Bahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.