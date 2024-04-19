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Haberler Spor Seri uzadı

Seri uzadı

Seyircisinin de desteğiyle üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-beyazlılar güçlü rakibine set vermedi ve seride durumu 2-2 yaptı. Sultanlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek maç pazar günü 19.00’da oynanacak.

HABER MERKEZİ
Seri uzadı
Vodafone Sultanlar Ligi finalinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. İlk sette Boskovic ve Voronkova ile etkili olan turuncu-beyazlılar, 4 farklı öne geçse de farkı kapatan F.Bahçe Opet son bölümde öne geçti. File önünde Boskovic'in sayılarıyla tekrar üstünlüğü alan Eczacıbaşı 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sete iki ekip de çok hata yaparak başladı. Son bölüme 20-18 girilen sette Voronkova'nın Vargas'a bloğu ve Boskovic'in ace sayısıyla rahatlayan ev sahibi 25-21 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete konuk ekip iyi başlasa da Eczacıbaşı toparlandı ve rakibinin hatalarını değerlendirerek Hande Baladın'ın üst üste iki ace sayısıyla son bölümüne önde girdiği seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Serinin final karşılaşması pazar günü saat 19.00'da F.Bahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
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