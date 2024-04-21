Ege derbisi Merkezefendi’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde direkt rakibi olan Çağdaş Bodrumspor'u 83-68 mağlup etti. Yeşil-mavililer, ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalmak için büyük avantaj yakalarken, turuncu-lacivertliler ise işini mucizelere bıraktı. Maça iyi başlayan Merkezefendi, ilk periyotu 26-15 önde tamamladı. Çağdaş Bodrumspor 2. periyotta da savunmada dağınık oynamaya devam edince, Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket aradaki giderek farkı açtı. Ev sahibi ekip, Mason ve Sibande'nin başarı atışlarıyla devreye 43-33 önde girdi.

YAKALAMASINA İZİN VERMEDİ

Takımlar 2. yarıya basit top kayıpları ve hatalarla başladı. Dominic Artıs'in üçlük atışları ile Çağdaş Bodrum farkı kapatmaya başladı. Merkezefendi Basket üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi. Son periyota Çağdaş Bodrum, savunmacı 5'le başladı. Ancak hücumda etkili olamayınca, Merkezefendi Basket, farkı tekrar artırmaya başladı. Son 7 dakikaya 65-55 önde giren Merkezefendi, rakibinin maça ortak olmasını önledi. Merkezefendi, son anlarda temponun düşmesine rağmen German'ın isabetli üçlükleriyle istediğini aldı ve maçı 83-68 kazandı.