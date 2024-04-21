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Ege derbisi Merkezefendi’nin

Merkezefendi, Bodrum’u yenerek kümede kalma umutlarını artırdı. Kümede kalma mücadelesi veren Merkezefendi Basket, direkt rakibi Çağdaş Bodrum'u yenerek, ligde kalma adına dev bir adım atarken, Bodrum ise yıkıldı

SEBAHATTİN ALP
Ege derbisi Merkezefendi’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde direkt rakibi olan Çağdaş Bodrumspor'u 83-68 mağlup etti. Yeşil-mavililer, ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalmak için büyük avantaj yakalarken, turuncu-lacivertliler ise işini mucizelere bıraktı. Maça iyi başlayan Merkezefendi, ilk periyotu 26-15 önde tamamladı. Çağdaş Bodrumspor 2. periyotta da savunmada dağınık oynamaya devam edince, Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket aradaki giderek farkı açtı. Ev sahibi ekip, Mason ve Sibande'nin başarı atışlarıyla devreye 43-33 önde girdi.

YAKALAMASINA İZİN VERMEDİ

Takımlar 2. yarıya basit top kayıpları ve hatalarla başladı. Dominic Artıs'in üçlük atışları ile Çağdaş Bodrum farkı kapatmaya başladı. Merkezefendi Basket üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi. Son periyota Çağdaş Bodrum, savunmacı 5'le başladı. Ancak hücumda etkili olamayınca, Merkezefendi Basket, farkı tekrar artırmaya başladı. Son 7 dakikaya 65-55 önde giren Merkezefendi, rakibinin maça ortak olmasını önledi. Merkezefendi, son anlarda temponun düşmesine rağmen German'ın isabetli üçlükleriyle istediğini aldı ve maçı 83-68 kazandı.

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