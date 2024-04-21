İzmir’de maraton heyecanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5. kez düzenlediği ve Türkiye'nin en hızlı maraton parkuru olma özelliği taşıyan Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) bugün yapılacak. Renkli organizasyona toplam 5 bin 600 sporcu katılacak. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen organizasyonda 42 kilometrelik maraton saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak.

38 ÜLKEDEN KATILIM VAR

Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Yarışta 38 farklı ülkeden toplam 600 elit sporcu mücadele edecek. Maratonİzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.00'de verilecek. Uluslararası İzmir Maratonu'nda 2021 yılında 2:09:35'lik derece ile Tsegaye Getachew Türkiye rekorunu kırarken, 2022'de ise 2:09:27'lik müthiş bir derece ile Kenyalı ünlü atlet Lanny Rutto rekoru daha da geliştirmeyi başardı. Maraton bu sayede Türkiye'de koşulan en hızlı parkur unvanını aldı. Maratonİzmir bu rekor ile 2021 yılı World Atlethics Dünya Sıralaması'na 20. sırada girdi.

ERSUN YANAL VE BENGİSU AVCI DA KOŞACAK

MARATONİZMİR heyecanı yaşanırken, Türkiye'nin en hızlı parkurunda spor dünyasının önde gelen isimleri de boy gösterecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 'Ersun Yanal Vakfı' ve ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın 'Sidrex Koşu Takımı' da mücadelede yer alacak.