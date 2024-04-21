Trabzon hata yapmadı

SÜPER Lig'de üçüncülük yarışı veren Trabzonspor, Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve Kayserispor'u deplasmanda mağlup etti: 1-2. 24'te Meunier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 52'de Visca'nın kaptığı top Pepe'nin önünde kaldı, bu oyuncunun savunmanın arkasına derin pas attı. Topla buluşan Bardhi ağları havalandırdı. Ancak gol pozisyon öncesinde faul olduğu için iptal edildi. 58'de kalece Uğurcan'ın uzun mesafeli pasında Enis kafayla topu indirdi, Pepe düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 64'te Visca sağ kanattan ortasını açkı, Fountas'ın şutunda top direkte patladı. 87'de kaleci Uğurcan'ın büyük hatasında araya giren Bourabia maçın skorunu belirledi: 1-2.